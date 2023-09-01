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Адлет Тойбаев стал главой Комитета по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования

Адлет Тойбаев назначен главой Комитета по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Фото: primeminister.kz
Приказом министра науки и высшего образования Республики Казахстан Адлет Тойбаев назначен на должность председателя Комитета по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования, сообщает Zakon.kz.

Адлет Тойбаев родился в 1982 году в Восточно-Казахстанской области.

Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби.

Трудовую деятельность начал в 2008 году ассистентом кафедры КазНУ им. аль-Фараби.

2009 – 2011 гг. – ведущий методист, начальник методического отдела, директор Департамента по учебной работе КазНУ им. аль-Фараби.

2011 – 2017 гг. – начальник учебно-методического управления, директор Департамента по академическим вопросам, проректор по учебной работе Казахского государственного женского педагогического университета.

2017 – 2018 гг. – первый проректор – проректор по академическим вопросам Казахстанского инженерно-технологического университета.

С 2018 года по 2022-й работал директором Департамента высшего и послевузовского образования Министерства образования и науки РК.

В 2022 – председатель Комитета науки МОН РК.

С ноября 2022 года по настоящее время – директор Департамента стратегического планирования и координации МНВО РК.

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