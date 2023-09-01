Алматинцев предупредили о завершающем этапе испытания теплосетей

Завершающий этап гидравлических испытаний тепловых сетей в преддверии нового отопительного сезона проведут на территориях всех районов Алматы. Об этом Zakon.kz 1 сентября 2023 года сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Испытания магистральных и распределительных трубопроводов будут проводиться в контурах улиц:

4 сентября

в Алатауском районе: Монке би – Момышулы – Райымбека – Фаризы Онгарсыновой;

в Алмалинском и Бостандыкском районах: Карасай батыра – Кожамкулова – Тимирязева – Розыбакиева; Карасай батыра – Байзакова – Утепова – Розыбакиева.

4 и 5 сентября

в Алмалинском и Жетысуском районах: Абылай хана – Богенбай батыра – Муратбаева - Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова.

С 4 по 13 сентября

в Бостандыкском районе: микрорайон Мирас – Аскарова – Садыкова – микрорайоны Орбита - Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – Ходжанова – Большая Алматинка – Утепова – Жарокова – Басенова; микрорайон Казахфильм - Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база – Ходжанова – Аль-Фараби – микрорайон Алмагуль.

5 сентября

в Наурызбайском районе: Райымбека – Жунусова – Абая – Алтын Орда.

5 и 6 сентября

в Ауэзовском районе: Улугбека – Рыскулбекова – Саина – речка Большая Алматинка;

в Алмалинском, Жетысуском и Медеуском районах: Сейфуллина – Рыскулова – Жангильдина – Райымбека – Куратова – Гоголя.

6 сентября

в Алатауском районе: Монке би – Момышулы – Фаризы Онгарсыновой - микрорайон Зерделі;

в Алмалинском и Бостандыкском районах: Кабанбай батыра – Жандосова – Варламова – Айманова.

7 сентября

в Наурызбайском районе: Проектируемая – Айтбаева – Райымбека – Алтын Алаш.

7 и 8 сентября

в Алмалинском, Ауэзовском и Бостандыкском районах: Толе би – Сатпаева – Ашимова - Ислама Каримова.

7 и 13 сентября

в Алмалинском, Бостандыкском и Медеуском районах: Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского; Айтеке би – Панфилова – Шевченко – Желтоксан – Тимирязева – Байтурсынова; Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – Гоголя – речка Есентай.

8 сентября

в Алмалинском и Жетысуском районах: Райымбека – Бродского – Рыскулова – Сейфуллина;

в Алатауском районе: поселок Аққайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа.

11 сентября

в Алмалинском районе: Чокина – Карасай батыра – Емцова – Райымбека;

в Алатауском районе: Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Немировича-Данченко.

12 сентября

в Ауэзовском районе: Толе би – Райымбека – Яссауи – Емцова.

12 и 13 сентября

в Алмалинском, Ауэзовском и Бостандыкском районах: Толе би – Рыскулова – Яссауи – Ислама Каримова.

13 сентября

в Алмалинском районе: Карасай батыра – Ислама Каримова – Райымбека – Масанчи;

в Ауэзовском районе: Улугбека – Жандосова – Саина – Яссауи.

В распространяемом сообщении сказано, что всем потребителям, проживающим на указанных территориях, горячее водоснабжение будет полностью сохранено.

"Во время проверки магистральных и распределительных трубопроводов – ежедневно с 4.00 до 7.00 – горожанам и гостям мегаполиса рекомендуем соблюдать осторожность". Пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети"

Отмечено, что несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход на поверхность воды, частичное разрушение дорожного покрытия и др.

В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия, сообщив о нем в ТОО "Алматинские тепловые сети" по телефонам в Алматы: 378-06-48, 378-06-62 (прямой номер), call-центр: 341-07-00 или 341-07-77 (добавочный 1011 или 1014), а также 109.

"Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния теплосетей, их оборудования и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам!" Пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети"

Ранее сообщалось, что восьмиполосное движение по мосту через реку Есентай в Алматы открыли 1 сентября в соответствии с графиком.