Алматинцев предупредили о завершающем этапе испытания теплосетей
Испытания магистральных и распределительных трубопроводов будут проводиться в контурах улиц:
4 сентября
- в Алатауском районе: Монке би – Момышулы – Райымбека – Фаризы Онгарсыновой;
- в Алмалинском и Бостандыкском районах: Карасай батыра – Кожамкулова – Тимирязева – Розыбакиева; Карасай батыра – Байзакова – Утепова – Розыбакиева.
4 и 5 сентября
- в Алмалинском и Жетысуском районах: Абылай хана – Богенбай батыра – Муратбаева - Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова.
С 4 по 13 сентября
- в Бостандыкском районе: микрорайон Мирас – Аскарова – Садыкова – микрорайоны Орбита - Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – Ходжанова – Большая Алматинка – Утепова – Жарокова – Басенова; микрорайон Казахфильм - Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база – Ходжанова – Аль-Фараби – микрорайон Алмагуль.
5 сентября
- в Наурызбайском районе: Райымбека – Жунусова – Абая – Алтын Орда.
5 и 6 сентября
- в Ауэзовском районе: Улугбека – Рыскулбекова – Саина – речка Большая Алматинка;
- в Алмалинском, Жетысуском и Медеуском районах: Сейфуллина – Рыскулова – Жангильдина – Райымбека – Куратова – Гоголя.
6 сентября
- в Алатауском районе: Монке би – Момышулы – Фаризы Онгарсыновой - микрорайон Зерделі;
- в Алмалинском и Бостандыкском районах: Кабанбай батыра – Жандосова – Варламова – Айманова.
7 сентября
- в Наурызбайском районе: Проектируемая – Айтбаева – Райымбека – Алтын Алаш.
7 и 8 сентября
- в Алмалинском, Ауэзовском и Бостандыкском районах: Толе би – Сатпаева – Ашимова - Ислама Каримова.
7 и 13 сентября
- в Алмалинском, Бостандыкском и Медеуском районах: Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского; Айтеке би – Панфилова – Шевченко – Желтоксан – Тимирязева – Байтурсынова; Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – Гоголя – речка Есентай.
8 сентября
- в Алмалинском и Жетысуском районах: Райымбека – Бродского – Рыскулова – Сейфуллина;
- в Алатауском районе: поселок Аққайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа.
11 сентября
- в Алмалинском районе: Чокина – Карасай батыра – Емцова – Райымбека;
- в Алатауском районе: Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Немировича-Данченко.
12 сентября
- в Ауэзовском районе: Толе би – Райымбека – Яссауи – Емцова.
12 и 13 сентября
- в Алмалинском, Ауэзовском и Бостандыкском районах: Толе би – Рыскулова – Яссауи – Ислама Каримова.
13 сентября
- в Алмалинском районе: Карасай батыра – Ислама Каримова – Райымбека – Масанчи;
- в Ауэзовском районе: Улугбека – Жандосова – Саина – Яссауи.
В распространяемом сообщении сказано, что всем потребителям, проживающим на указанных территориях, горячее водоснабжение будет полностью сохранено.
"Во время проверки магистральных и распределительных трубопроводов – ежедневно с 4.00 до 7.00 – горожанам и гостям мегаполиса рекомендуем соблюдать осторожность".Пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети"
Отмечено, что несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход на поверхность воды, частичное разрушение дорожного покрытия и др.
В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия, сообщив о нем в ТОО "Алматинские тепловые сети" по телефонам в Алматы: 378-06-48, 378-06-62 (прямой номер), call-центр: 341-07-00 или 341-07-77 (добавочный 1011 или 1014), а также 109.
"Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния теплосетей, их оборудования и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам!"Пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети"
Ранее сообщалось, что восьмиполосное движение по мосту через реку Есентай в Алматы открыли 1 сентября в соответствии с графиком.