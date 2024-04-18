Алматинцев предупредили о проведении испытаний теплосетей

В Алматы проведут ежегодные испытания теплосетей. Об этом 18 апреля 2024 года заявили в ТОО "Алматинские тепловые сети", сообщает Zakon.kz.

Гидравлические испытания тепловых сетей будут проводиться на территории всех районов Алматы с 24 апреля по 15 мая.

"В эти дни ежедневно с 4:00 до 7:00, когда непосредственно будет происходить проверка магистральных и распределительных трубопроводов, горожанам и гостям мегаполиса рекомендуем быть предельно внимательными, соблюдать элементарные правила предосторожности!" ТОО "Алматинские тепловые сети"

Как отметили в компании, несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход на поверхность воды, частичное разрушение дорожного покрытия.

"В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия, сообщив о нем в ТОО "Алматинские тепловые сети" по телефонам: 378-06-48, 378-06-62 (прямой номер), call-центр: 341-07-00 или 341-07-77 (добавочный 1011 или 1014), а также "109". ТОО "Алматинские тепловые сети"

График проведения испытаний теплосетей

24 апреля:

Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека – Бродского – Рыскулова – Сейфуллина;

Наурызбайский район: Райымбека – Жунусова – Абая – Алтын Орда;

24 и 25 апреля

Алмалинский и Ауэзовский районы: Улугбека – Рыскулбекова – Саина – речка Большая Алматинка;

24 по 26 апреля

Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева – Маметовой – Уалиханова;

24 по 28 апреля

Жетысуский и Турксибский районы: Рыскулова – Сейфуллина – Северное Кольцо – Бурундайская;

25 апреля

Алатауский район: Монке би – Момышулы – Райымбека – Фаризы Онгарсыновой.

25 и 26 апреля

Ауэзовский район: Улугбека – Жандосова – Саина – Садвакасова;

26 апреля

Алатауский район: Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Немировича-Данченко;

Алмалинский район: Чокина – Петрова – Карасай батыра – Райымбека;

с 27 апреля по 14 мая

Бостандыкский район:

Аскарова – микрорайон Мирас – санаторий "Алматы" – Саина – Аль-Фараби – микрорайон Казахфильм – Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – микрорайон Алмагуль – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – Ганди – Назарбаева;

Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база – Ходжанова – Аль-Фараби – микрорайон Алмагуль;

микрорайоны Орбита-1, Орбита-2, Орбита-3, Орбита-4 – Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – речка Большая Алматинка – Утепова – Жарокова – Басенова;

Медеуский район: Тайманова – Чайкиной – Достык – Мендикулова – Аль-Фараби – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД.

29 апреля

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Макатаева – Розыбакиева – Шарипова;

29 и 30 апреля

Наурызбайский район: Проектируемая – Айтбаева – Райымбека – Алтын Алаш;

Ауэзовский, Бостандыкский и Наурызбайский районы: Толе би – Сатпаева – Ашимова – Ислама Каримова;

с 29 апреля по 2 мая

Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина – Рыскулова –Жангильдина – Райымбека – Куратова – Гоголя;

2 и 3 мая

Алмалинский и Бостандыкский и Медеуский районы: Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского;

Алмалинский и Ауэзовский районы: Карасай батыра – Райымбека – Яссауи – Емцова.

3 мая

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Тимирязева – Шагабутдинова – Розыбакиева;

6 мая

Алмалинский и Бостандыкский районы: Кабанбай батыра – Жандосова – Варламова – Айманова;

Алатауский район: Монке би – Момышулы – Фаризы Онгарсыновой – микрорайон Зердели;

7 мая

Алатауский район: пос. Аккайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа;

13 мая

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Утепова – Розыбакиева – Байзакова;

13 и 14 мая

Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би – Панфилова – Шевченко – Желтоксан – Сатпаева – Байтурсынова;

14 и 15 мая

Алмалинский и Бостандыкский районы: Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – Гоголя – речка Есентай;

"Всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено. Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния теплосетей, их оборудования и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону". ТОО "Алматинские тепловые сети"

Жителей и гостей Алматы попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.