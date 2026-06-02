Более тысячи детей стали участниками праздничных мероприятий Казахмыса

1 июня в Жезказгане, Сатпаеве и Балхаше прошли праздничные мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей.

Для маленьких жителей городов компания "Казахмыс" организовала фестиваль "Ұлы Бала Fest – Балалық шаққа саяхат", экскурсии на производственные объекты, а также благотворительные акции для воспитанников детских домов.

Праздничные площадки объединили тысячи детей и их родителей. Гостей ждали интерактивные игры, творческие мастер-классы, выступления аниматоров, конкурсы, спортивные активности и развлекательные программы. Особое внимание было уделено созданию атмосферы семейного праздника, где каждый ребенок мог найти занятие по интересам и провести время вместе с близкими.

Фото: Казахмыс

В рамках Дня защиты детей для детей работников компании были организованы экскурсии на производственные объекты "Казахмыса" в Жезказгане, Караганде и Балхаше. Участники посетили Нурказганскую обогатительную фабрику, производственную площадку в Конырате, ремонтно-механические подразделения и литейно-механический завод. Во время экскурсий дети познакомились с современными технологиями, производственными процессами и профессиями, которыми ежедневно занимаются их родители.

Отдельным направлением праздничных мероприятий стала благотворительная акция для воспитанников детских домов в Жезказгане. Представители компании поздравили детей с праздником, вручили подарки и организовали развлекательную программу. Подобные инициативы являются частью системной работы "Казахмыса" по поддержке детей и семей в регионах присутствия.

Фото: Казахмыс

Забота о подрастающем поколении остается одним из ключевых направлений социальной политики компании. Помимо праздничных мероприятий, "Казахмыс" реализует комплекс программ, направленных на развитие, оздоровление и поддержку детей.

В 2026 году "Казахмыс" обеспечит летний отдых для более чем 1 200 детей работников в оздоровительных лагерях Казахстана. Для ребят подготовлены спортивные, образовательные и творческие программы, направленные на укрепление здоровья, развитие новых навыков и организацию качественного досуга во время летних каникул. Сезон стартует с 7 июня.

Фото: Казахмыс

Особое внимание уделяется поддержке детей, нуждающихся в специализированной медицинской помощи. С начала 2026 года в рамках программы детской реабилитации восстановительное лечение прошли 54 ребенка, а объем финансирования проекта составил 31 млн тенге. Всего с момента запуска программы в 2020 году помощь получили более тысячи детей из Жезказгана, Сатпаева и Балхаша.

Поддержка детства, создание возможностей для развития, оздоровления и полноценного отдыха детей являются важной частью социальной ответственности "Казахмыса". Компания продолжает реализацию проектов, направленных на повышение качества жизни семей и укрепление благополучия регионов своего присутствия.