"Поддержите инструменты, которые уже работают" – эксперт о Послании и сохранении психического здоровья детей

В Послании 1 сентября президент Касым-Жомарт Токаев, среди прочего, отметил важность психического здоровья подрастающего поколения. Zakon.kz поинтересовался, какие решения уже существуют в стране и нуждаются ли они в замене.

Глава государства потребовал ужесточить наказание за любые формы насилия в отношении несовершеннолетних и затронул болезненные для казахстанского общества вопросы психологической поддержки и буллинга несовершеннолетних:

"Требуется институционально усилить в образовательных учреждениях службу психологической поддержки, организовать единый телефон доверия и разработать действенную программу помощи жертвам насилия и буллинга".

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По наблюдениям председателя правления ОЮЛ "Союз кризисных центров" Зульфии Байсаковой, об усилении ответственности за преступления против детей глава государства говорит не впервые. Однако, продолжает спикер, само по себе ужесточение не решит проблему в корне.

"Необходимо очень четко определить выявительную систему: каким образом обнаружить жестокое обращение, каким образом идентифицировать, как понять, кого привлекать к ответственности за преследование, унижение и оскорбление в социальных сетях. Все эти моменты касаются, в первую очередь, вопроса выявления, идентификации. Далее – формы работы с людьми, которые стали жертвами: реабилитация, ресоциализация этих людей", – уверена Байсакова.

Она также напомнила, что уже на протяжении 17 лет в стране действует телефон доверия "150" – правда, без господдержки, за счет международных "доноров".

"Конечно, на мой взгляд, создавать новую службу не имеет смысла: телефон уже узнаваемый. Просто давайте поддержим его материально, разовьем базу, подумаем вместе о новых проектах. Не может неправительственная организация за свой счет развивать столь масштабную психологическую помощь".

В завершение эксперт призвала проанализировать уже имеющиеся эффективные инструменты и сосредоточиться на них.