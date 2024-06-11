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Заражение ВИЧ в больнице Алматы: может ли экс-главврач Табынбаев продолжать деятельность

Заражение ВИЧ в больнице Алматы: может ли экс-главврач Табынбаев продолжать свою деятельность, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 14:15 Фото: pixabay
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова 11 июня рассказала, сможет ли экс-главный врач Центральной клинической больницы Алматы Нариман Табынбаев продолжить свою деятельность после скандала с выявлением ВИЧ-инфекции у нескольких пациентов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минздрава отметила, что расследование заражения пациентов ВИЧ-инфекцией уже закончено. Тогда же экс-главу Центральной больницы Алматы Наримана Табынбаева отстранили от работы. 

"Сейчас он находится в пенсионном возрасте, но врач – это такая специальность, в которой можно еще долго и после пенсии работать. Поэтому сегодня он работает. Я не думаю, что есть возможность на первых руководящих должностях работать, но в целом как практикующий врач, как ученый, он может продолжать свою деятельность в полном объеме", – отметила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

К слову, в мае 2024 года стало известно, что Нариман Табынбаев возглавил детскую клиническую больницу "Аксай".

О том, что в Центральной городской клинической больнице Алматы выявили три случая заражения ВИЧ, стало известно в июне 2023 года. Комиссия провела в больнице внутреннее расследование по выявлению источников передачи ВИЧ-инфекции, обследовали доноров, медработников и контактных лиц.

В июле прошлого года в Департаменте санэпидконтроля Алматы обнародовала итоги расследования. В ведомстве заявили, что факт инфицирования трех пациентов, вероятнее всего, связан с человеческим фактором, а именно с нарушением отдельными сотрудниками среднего медперсонала стандартов операционных процедур (СОП) при проведении инвазивных манипуляций. 

1 августа в Управлении здравоохранения Алматы рассказали, что главу Центральной городской клинической больницы Наримана Табынбаева уволили по состоянию здоровья.

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