Первая неделя осени в Алматы будет теплая с кратковременными дождями

Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на неделю. Согласно данным Казгидромета, в Алматы ожидается теплая погода, временами будут идти дожди.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в период с 2 по 8 сентября в южной столице дневная температура воздуха будет держаться на уровне +26+28 градусов. В первый рабочий день следующей недели и в ее конце синоптики прогнозируют дожди и грозы.

2 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +25+27°С.

3 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2-7, днем порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +26+28°С.

4 сентября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +18+20°С.

5-6 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +20+22°С.

7 сентября: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +23+25°С.

8 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +23+25°С.

Ранее синоптики сообщили, что первые осенние выходные в Казахстане будут прохладными и дождливыми.