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Погода в Алматы на неделю: начало октября будет теплым

погода в Алматы на конец сентября Фото: pixabay
Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на неделю. Согласно данным РГП "Казгидромет", в городе ожидается теплая погода, временами будут идти дожди.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в период с 30 сентября по 6 октября в южной столице температурный фон будет держаться в диапазоне от +20°С до +23°С. 

30 сентября: переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +18+20°С.

1 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +20+22°С.

2 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +21+23°С.

3 октября: переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 3-8, временами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +16+18°С.

4-5 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +18+20°С.

6 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +20+22°С.

Ранее синоптики рассказали, что на территории Казахстана в ближайшие дни ожидаются сильные осадки и заморозки до -3°.

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Казгидромет Погода Казахстан
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