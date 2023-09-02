В каких городах РК будут неблагоприятные метеоусловия 2 сентября
Фото: скриншот с видео
Синоптики сообщили, что в субботу, 2 сентября, неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Алматы и ночью в Атырау, передает Zakon.kz.
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
Ранее синоптики рассказали, что первая неделя осени в Алматы будет теплая с кратковременными дождями.
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