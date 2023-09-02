В каких городах РК будут неблагоприятные метеоусловия 2 сентября

Фото: скриншот с видео

Синоптики сообщили, что в субботу, 2 сентября, неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Алматы и ночью в Атырау, передает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: