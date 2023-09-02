О радужных птицах рассказали в зоопарке Алматы

Пресс-служба зоопарка Алматы опубликовала на странице в Instagram подробную информацию и фотографии ярких фазанов, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении сказано, что из 32 подвидов этих птиц – 9 живут в зоопарке Алматы.

"Некоторые из них как названия драгоценностей: золотой, серебрянный, алмазный, жемчужный.Кроме этого есть королевский, семиреченский. Речь идет о фазанах. А еще есть фазан Эдвардса, фазан Свайно и фазан с необычным названием - глазчатый трагопан. Причем королевский фазан и фазан Эдвардса внесены в Красную книгу МСОП". Пресс-служба зоопарка Алматы

Также сказано, что фазаны близкие родственники домашних кур, но, конечно, отличаются более красочным оперением и длинным хвостом.

Родиной всех фазанов считается Грузия, откуда они распространились по всей Евразии, Америке, Австралии и Новой Зеландии. Нет фазанов только в Африке.

"У нас в зоопарке живет уже не первое поколение фазанов, они регулярно радуют нас своими птенцами. В рационе фазанов пшеница, пшено, капуста, комбикорм, салат, натертые морковь, свекла, фарш, яйцо, творог, семечки подсолнуха. Живут фазаны до 15 лет. Обычно в вольерах фазаны живут парами: яркий самец и совсем невзрачная самка. Это называется половой диморфизм". Пресс-служба зоопарка Алматы

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