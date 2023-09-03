Повышенное загрязнение воздуха ожидается в двух городах Казахстана

В воскресенье, 3 сентября, в двух мегаполисах страны синоптики обещают высокое содержание вредных примесей в воздухе, сообщает Zakon.kz.

По сообщению специалистов Казгидромета, в воскресенье в Алматы и Шымкенте будут неблагоприятные метеорологические условия (НМУ).

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;

детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Накануне синоптики рассказали, что 3 сентября на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды. Подробный прогноз воскресной погоды можно прочитать здесь.