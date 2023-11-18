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Повышенное загрязнение воздуха ожидается в двух городах Казахстана

Повышенное загрязнение воздуха ожидается в двух городах Казахстана Фото: pixabay
В субботу, 18 ноября, в двух городах страны синоптики обещают высокое содержание вредных примесей в воздухе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

Жителей и гостей Алматы и Атырау синоптики предупреждают о неблагоприятных метеорологических условиях, которые ожидают их в субботу.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
  • детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Накануне специалисты Казгидромет рассказали о погоде на ближайшие три дня. Согласно прогнозу, в большей части страны в эти дни пройдут осадки: дожди с переходом в снег.

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Мария Мельникова
Казгидромет Алматы Атырау
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