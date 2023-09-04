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В Семее более десятка улиц оставят без света и воды

В Семее десятки улиц оставят без света и воды Фото: Zakon.kz
4 сентября компании, подающие жителям города Семей свет и воду, отключат источники, сообщает Zakon.kz.

На сайте АО "Объединенная энергосервисная компания", которая поставляет жителям Семея электричество, сказано, что 4 сентября не будет света по следующим улицам:

  1. Мухамедханова, 33;
  2. Мәңгілік ел, 16;
  3. Краева;
  4. Портовая;
  5. Буксирная;
  6. Матросский переулок;
  7. Матросский заезд;
  8. Перекатная;
  9. Дачная;
  10. Садовая;
  11. Багряная;
  12. Пламенная;
  13. Краснозвездная;
  14. Мирная;
  15. Щорса;
  16. Улица 23 февраля.
"Период отключения с 08:00 до 17:00 часов, максимальное время отключения – 7-8 часов", – говорят в компании.

Однако коммунальщики отключением света не ограчились. На двух улицах города ГКП "Семей водоканал" отключает воду.

"В связи с подключением теплопункта 4 сентября, с 09:00 до 15:00 часов будет приостановлено водоснабжение по адресам улица Утепбаева, 1, 3, 5, и на улице Победы в домах №16 и №18", – сказано в сообщении водоканала.

Как компенсировать ущерб от ненадлежащих коммунальных услуг, читайте в материале.

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Зарина Жакупова
Абайская область Семей
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