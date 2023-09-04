В Семее более десятка улиц оставят без света и воды
Фото: Zakon.kz
4 сентября компании, подающие жителям города Семей свет и воду, отключат источники, сообщает Zakon.kz.
На сайте АО "Объединенная энергосервисная компания", которая поставляет жителям Семея электричество, сказано, что 4 сентября не будет света по следующим улицам:
- Мухамедханова, 33;
- Мәңгілік ел, 16;
- Краева;
- Портовая;
- Буксирная;
- Матросский переулок;
- Матросский заезд;
- Перекатная;
- Дачная;
- Садовая;
- Багряная;
- Пламенная;
- Краснозвездная;
- Мирная;
- Щорса;
- Улица 23 февраля.
"Период отключения с 08:00 до 17:00 часов, максимальное время отключения – 7-8 часов", – говорят в компании.
Однако коммунальщики отключением света не ограчились. На двух улицах города ГКП "Семей водоканал" отключает воду.
"В связи с подключением теплопункта 4 сентября, с 09:00 до 15:00 часов будет приостановлено водоснабжение по адресам улица Утепбаева, 1, 3, 5, и на улице Победы в домах №16 и №18", – сказано в сообщении водоканала.
Как компенсировать ущерб от ненадлежащих коммунальных услуг, читайте в материале.
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