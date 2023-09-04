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В Мангистауской области приступили к строительству опреснительного завода

Дан старт строительству опреснительного завода для Жанаозена Фото: АО НК "КазМунайГаз"
Председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев совместно с акимом Мангистауской области Нурланом Ногаевым дали старт строительству нового опреснительного завода.

Проект реализуется в соответствии с поручением главы государства Касым-Жомарта Токаева по обеспечению питьевой водой жителей города Жанаозен.

Жанаозен снабжается волжской водой с реки Кигач по водоводу "Астрахань-Мангышлак". Это единственный централизованный источник подачи воды для потребителей ряда населенных пунктов Атырауской и Мангистауской областей. Между тем, водопотребление растет из-за роста населения и появления новых предприятий.

Дан старт строительству опреснительного завода для Жанаозена

Фото: АО НК "КазМунайГаз"

Строительство опреснительного завода в местности Токымак (Каракиянский район) мощностью в 50 тысяч кубометров в сутки позволит полностью обеспечить нужды населения Жанаозена в питьевой воде.

Поздравляя собравшихся, Мирзагалиев обратил внимание на стратегическую важность проекта.

"Социальное самочувствие граждан в регионах присутствия компании – важнейший приоритет нашей работы. Поручение главы государства нужно выполнить качественно и в сжатые сроки, кардинально решив проблему дефицита питьевой воды для города Жанаозен", – отметил глава КМГ, подчеркнув, что строительство завода создаст и сотни новых рабочих мест.
Дан старт строительству опреснительного завода для Жанаозена

Фото: АО НК "КазМунайГаз"

Аким области Ногаев, в свою очередь, заявил, что новый производственный объект окажет позитивный эффект на развитие экономики региона.

Дан старт строительству опреснительного завода для Жанаозена

Фото: АО НК "КазМунайГаз"

Стройку завершат к концу 2024 года, а на проектную мощность завод выйдет весной 2025 года. В августе этого года заключен ЕРС-контракт с консорциумом во главе с международной компанией Metito LLC. Строительство финансируется за счет средств КМГ.

Дан старт строительству опреснительного завода для Жанаозена

Фото: АО НК "КазМунайГаз"

Ранее нацкомпанией был запущен опреснительный завод на месторождении Каражанбас. Кроме того, КМГ реализует проект реконструкции и расширения магистрального водовода "Астрахань – Мангышлак" (1 очередь). Запуск этих заводов и расширение водовода, помимо решения вопросов водоснабжения, оказывает для запада страны мультипликативный эффект по многим направлениям, способствуя решению и ряда технологических вопросов на предприятиях КМГ.

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Анастасия Московчук
Мирзагалиев Магзум Ногаев Нурлан Жанаозен Мангистауская область
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