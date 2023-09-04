Шестидневку отменяют в школах Карагандинской области

Жители Карагандинской области 4 сентября 2023 года в социальных сетях начали высказывать свое возмущение после новости о том, что в школах региона вернули шестидневную неделю, сообщает Zakon.kz.

Возмущения родителей учли в областном управлении образования.

"Принимая во внимание поступающие обращения родительской общественности, руководителям отделов образования городов и районов рекомендовано рассмотреть возможность составления расписания для вхождения в пятидневный режим". Пресс-служба Управления образования Карагандинской области

Вместе с тем, как отметили в ведомстве, "предусмотренные учебным планом дополнительные часы для гимназических и лицейских классов будут проводиться в субботние дни".

Как пишет patriotnews.kz, сегодня утром руководитель Управления образования Карагандинской области Гульсум Кожахметова провела совещание с руководителями городских и районных отделов образования, где дала настойчивую рекомендацию рассмотреть возможность составления расписания уроков в режиме пятидневки, чтобы у учащихся были два выходных дня – суббота и воскресенье.

Уже в четырех школах Караганды изданию сообщили, что возвращают пятидневку, а расписание уроков уже переписывают:

"Официально нам было рекомендовано рассмотреть возможность отмены шестидневок. Но фактически поступила четкая команда дать детям два выходных дня – субботу и воскресенье, чтобы они отдыхали, посещали секции и кружки по интересам, или гостили у бабушек и дедушек. До конца недели эта работа будет завершена – пятидневку вернем. На образовательном процессе это никак не скажется".

Родительскую общественность Карагандинской области возмутило, что с 1 сентября 2023 года в школах ввели шестидневное обучение.

Материал по теме В школах Карагандинской области вернули шестидневную неделю

Многие родители пояснили, что их дети учатся в выпускных классах, в связи с чем они проходят по субботам предвузовую подготовку. А родители учеников помладше пояснили, что по субботам дети посещают различные секции – по танцам, плаванию, теннису, а также языковые курсы.