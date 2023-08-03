Что известно о состоянии детей, отравившихся в соцучреждении Карагандинской области

В Управлении здравоохранения Карагандинской области предоставили информацию на 3 августа 2023 года о состоянии детей, отравившихся в социальном учреждении региона, сообщает Zakon.kz.

"Состояние детей, находящихся на стационарном лечении, в том числе в отделении реанимации, в динамике стабильное, без ухудшений", – следует из предоставленной информации пресс-службы УЗ Карагандинской области.

Также в управлении рассказали, что двоих пациентов, которые поступили 31 августа, и находящихся в нейробоксированном отделении, сегодня планируют выписать.

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Массовое отравление произошло в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области. По данным акимата региона, 30 июля 2023 года двое детей в центре почувствовали недомогание: у них была рвота и жидкий стул. Еще 10 детей этого учреждения 31 июля госпитализировали с аналогичными симптомами. Несмотря на все усилия врачей, спасти одного ребенка не удалось. 1 августа в больницу поступили еще двое детей. По факту массового отравления детей возбуждено уголовное дело, которое передано в управление специальных прокуроров региона.

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2 августа в связи с улучшением состояния двоих детей выписали из больницы. Они проходили лечение в отделении инфекционного центра областной клинической больницы.

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В Генпрокуратуре заявили, что после массового отравления в стране проверят все спеццентры для детей.