Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Что известно о состоянии детей, отравившихся в соцучреждении Карагандинской области

Что известно о состоянии детей, отравившихся в соцучреждении Карагандинской области Фото: primeminister.kz
В Управлении здравоохранения Карагандинской области предоставили информацию на 3 августа 2023 года о состоянии детей, отравившихся в социальном учреждении региона, сообщает Zakon.kz.

"Состояние детей, находящихся на стационарном лечении, в том числе в отделении реанимации, в динамике стабильное, без ухудшений", – следует из предоставленной информации пресс-службы УЗ Карагандинской области.

Также в управлении рассказали, что двоих пациентов, которые поступили 31 августа, и находящихся в нейробоксированном отделении, сегодня планируют выписать.

Материал по теме

Родители выдвинули свою версию отравления детей в Карагандинской области

Массовое отравление произошло в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области. По данным акимата региона, 30 июля 2023 года двое детей в центре почувствовали недомогание: у них была рвота и жидкий стул. Еще 10 детей этого учреждения 31 июля госпитализировали с аналогичными симптомами. Несмотря на все усилия врачей, спасти одного ребенка не удалось. 1 августа в больницу поступили еще двое детей. По факту массового отравления детей возбуждено уголовное дело, которое передано в управление специальных прокуроров региона.

Материал по теме

Омбудсмен: Среди отравившихся детей в Карагандинской области есть сироты

2 августа в связи с улучшением состояния двоих детей выписали из больницы. Они проходили лечение в отделении инфекционного центра областной клинической больницы.

Материал по теме

Что известно о центре, в котором произошло смертельное отравление детей

В Генпрокуратуре заявили, что после массового отравления в стране проверят все спеццентры для детей.

Читайте также

Бывшего руководителя "Алматыэлектротранса" Игенбердинова осудили на пять лет

В Костанае зернохранилище разорвало на части от удара молнии

Динара Халдарова
Караганда Карагандинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменились правила приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений
Изменились правила подготовки водителей и сдачи экзаменов на права
Когда в школах и колледжах Казахстана будет вводиться дистанционное обучение
Когда в школах и колледжах Казахстана будет вводиться дистанционное обучение
Казахстан переводы предприниматели
Жамаубаев о мобильных переводах в овощных лавках: Предприниматели не понимают важности
Кто и почему так построил газопровод в Алматинской области
Кто и почему так построил газопровод в Алматинской области
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления