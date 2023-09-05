Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в нескольких городах РК во вторник

Фото: pixabay

По прогнозу синоптиков, во вторник 5 сентября, в Актобе, Алматы и ночью в Атырау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха, сообщает Zakon.kz.

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