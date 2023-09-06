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В трех городах РК прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

В трех городах РК прогнозируют неблагоприятные метеоусловия Фото: Zakon.kz
По прогнозу синоптиков, в среду, 6 сентября, в Актобе, Алматы и ночью в Атырау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха, сообщает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 6 сентября 2023 года.

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