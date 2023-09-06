В трех городах РК прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

Фото: Zakon.kz

По прогнозу синоптиков, в среду, 6 сентября, в Актобе, Алматы и ночью в Атырау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха, сообщает Zakon.kz.

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