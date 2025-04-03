Желтая вода из крана шокировала жителей Петропавловска

Жители Петропавловска жалуются на качество водопроводной воды. В социальных сетях обсуждают ее желтый цвет, неприятный запах и повышенное образование накипи в чайниках, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Петропавловск.news, несмотря на перечисленные характеристики, официальные ведомства уверяют, что поводов для беспокойства нет.

Журналисты издания обратились за разъяснениями в ТОО "Кызылжар су" и санитарно-эпидемиологическую службу.

Фото: Lada.kz

В ТОО "Кызылжар су" ответили, что контроль за процессом очистки питьевой воды и ее качеством осуществляется лабораторией ВОС в соответствии с санитарными требованиями, под контролем представителей СЭС. Пробы берут каждые два часа в круглосуточном режиме.

Дополнительно специалисты санитарно-эпидемиологической службы проводят отбор проб в рамках санитарного мониторинга. По их данным, вода в Петропавловске соответствует всем гигиеническим нормативам.

"Вода исследуется на санитарно-химические и микробиологические показатели. За истекший период 2025 года в Петропавловске отобрано 49 проб: 31 на микробиологические показатели, 18 на санитарно-химические. Ни одна проба не показала отклонений от нормы", – сообщил руководитель городского управления санитарно-эпидемиологического контроля Серик Аусатов.

Несмотря на это, жалобы жителей на цвет и запах воды продолжаются. Возможно, причина в ремонтных работах на трубопроводах, однако в ответственных ведомствах никак не прокомментировали эту версию.

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