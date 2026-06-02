Стало известно, с чего началась рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Алматинскую область

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, прибывший в Алматинскую область с рабочей поездкой, ознакомился с ходом развития города Алатау, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 2 июня 2026 года, стало известно из Telegram-канала Акорды:

"Программа рабочей поездки президента Касым-Жомарта Токаева в Алматинскую область началась с презентации развития Алатау. В настоящее время территория города составляет 88 тыс. га и разделена на четыре функциональные зоны, которые будут развиваться поэтапно вплоть до 2050 года. Также определены точки роста и приоритетные территории развития города, реализуется Дорожная карта по развитию магистральной инфраструктуры. Принят Конституционный закон, формирующий новую модель управления".

Отмечается, что на сегодняшний день активно развивается жилой район Gate City, в котором возведена одна "комфортная школа". В городе функционируют пять системообразующих предприятий: "Маревен Фуд", "КНАУФ", Fruit Art, Dolce Pharm и Алматинский вентиляторный завод.

"Наряду с этим сформирован пул из 53 инвестиционных проектов на общую сумму более 2 трлн тенге. В частности, компания PepsiCo ведет строительство крупнейшего в Центральной Азии завода по переработке картофеля, Mars Petcare реализует проект первого в регионе современного производства кормов для домашних животных, KHAN TENGRI BIOPHARMA занимается производством лекарственных средств и медицинского оборудования, "Исткомтранс" и G-Trans формируют логистический кластер", – следует из информации, распространенной пресс-службой президента.

Главе государства был презентован проект Iconic Complex – флагманский многофункциональный комплекс Алатау. Один из главных объектов города будет возведен в районе Gate District.

