"Зима на БАО": фотографии первого снега в горах Алматы обсуждают казахстанцы

В Казнете появились фотографии первого снега, выпавшего в горах Алматы и Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Автором снимков является алматинский фотограф Дмитрий Доценко. Завораживающими кадрами он поделился накануне, 5 сентября 2023 года, на своей странице в Instagram.

По словам фотографа, снег в горах прошел 4 сентября, а ранним утром 5 сентября он "поднялся на БАО, чтобы запечатлеть эти пейзажи".

"Сентябрьская зима на Большом Алматинском озере... Кстати, зима держалась всего три часа. После того, как вышло солнце, снег начал активно таять и вскоре исчез совсем. В общем, успел поймать красоту", – написал Дмитрий Доценко.

Подписчики, как и всегда, с восторгом оценили работы фотографа:

"Космос", "Офигеть", "Вот это да", "Шикардос!", "Красотища!", "Хрустально", "Завораживает", "Восхитительно!", "Здорово! Первый снег...", "Красота мгновения зимы", "Просто сказка! Фото – огонь!", "Боже! Как же красиво! Сказка!", "Какая красота, просто рай для глаз".

Также фолловеры поблагодарили Доценко за восхитительные снимки:

"Сказочная красота. Браво, Дмитрий", "Какая красота! Спасибо вам за такие чудесные кадры!", "Спасибо за то, что благодаря вашим фото можно полюбоваться на красоту", "Благодаря Вашим фото мы знакомимся с восхитительными красотами Алматы", "Наша природа просто прекрасная, неописуемая красота! Рахмет, что показываете такие шикарные фото".

Кроме того, в комментариях казахстанцы обратились к популярному украинскому тревел-блогеру Антону Птушкину, которого пригласили к нам в страну:

"Птушкина надо пригласить к нам в Казахстан!", "Антон, здравствуйте! Приезжайте к нам в Казахстан, поснимать и нашу природу! Будем рады вас встречать".

Материал по теме Фотограф показал, как выглядели алматинские горы в последний день лета

Утром 14 августа 2023 года в Восточно-Казахстанской области выпал первый снег. Это произошло в окрестностях горы Белухи.