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Общество

Зима близко: снегопад охватил горы Алматы и Алматинской области

снегопад, снег, лучи солнца, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 14:00 Фото: pixabay
Накануне и сегодня в горах Алматы и Алматинской области выпал снег. Соответствующее видео появились в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Так, 24 августа 2026 года снег выпал в горах Райымбекского района Алматинской области, на жайлау Акколь. Кадрами снегопада поделился в Threads пользователь под ником nomad_sky.kz.

"Похоже, в этом году зима наступит рано, как думаете?" – говорится в описании видео.

В комментариях жители Алматы поделились, что 26 августа снег выпал и в горах южной столицы:

  • "Снег выпал в горах Алматы. Ночью холодно".
  • "Сегодня на Шымбулаке на третьем уровне пошел снег. Вернулась оттуда вся продрогшая".

Некоторые пользователи Казнета предположили, что опубликованные кадры – фейк. У других от увиденного по телу пошли мурашки и они заявили, что жаркое лето лучше холода. Третьи и вовсе заявили, что соскучились по зиме и что она близко:

  • "Емае".
  • "Правда?"
  • "Зима близко".
  • "Соскучилась по зиме".
  • "После шлепанцев сразу сапоги надеваем, что ли?"
  • "Там есть где переночевать? В Алматы жара просто ужасная".
  • "Жаркое лето-то, оказывается, было хорошее! Увидела это – аж мурашки по телу пошли".
  • "Вот ведь, вчера мой младший сын и дочь сказали, что уже пахнет зимой. А оказывается, снег начал идти".
  • "Я каждый год езжу туда за саумалом. Это (снег) – нормальная для этого места погода. В предыдущие годы снег там выпадал даже 30 июня".

В свою очередь синоптики рассказали, что снегопад был и в другой части Алматинской области.

"Ночью 25 августа на метеорологической станции Мынжылки Алматинской области прошли сильные осадки (дожди, снег) 28 мм".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также в гидрометцентре сообщили, что осадки прогнозируются и в предстоящую среду.

"По прогнозу 26 августа ночью в горных районах Алматинской области ожидаются осадки (дождь, снег), туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее мы писали, что последние дни лета удивят Казахстан резкой сменой погоды. По данным специалистов РГП "Казгидромет", по стране 25-27 августа 2026 года одновременно ударят дожди с переходом в мокрый снег, а также повышение температуры воздуха до +35°С.

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, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 14:00
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О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 25, 26 и 28 августа 2026 года, можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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