Зима близко: снегопад охватил горы Алматы и Алматинской области
Так, 24 августа 2026 года снег выпал в горах Райымбекского района Алматинской области, на жайлау Акколь. Кадрами снегопада поделился в Threads пользователь под ником nomad_sky.kz.
"Похоже, в этом году зима наступит рано, как думаете?" – говорится в описании видео.
В комментариях жители Алматы поделились, что 26 августа снег выпал и в горах южной столицы:
- "Снег выпал в горах Алматы. Ночью холодно".
- "Сегодня на Шымбулаке на третьем уровне пошел снег. Вернулась оттуда вся продрогшая".
Некоторые пользователи Казнета предположили, что опубликованные кадры – фейк. У других от увиденного по телу пошли мурашки и они заявили, что жаркое лето лучше холода. Третьи и вовсе заявили, что соскучились по зиме и что она близко:
- "Емае".
- "Правда?"
- "Зима близко".
- "Соскучилась по зиме".
- "После шлепанцев сразу сапоги надеваем, что ли?"
- "Там есть где переночевать? В Алматы жара просто ужасная".
- "Жаркое лето-то, оказывается, было хорошее! Увидела это – аж мурашки по телу пошли".
- "Вот ведь, вчера мой младший сын и дочь сказали, что уже пахнет зимой. А оказывается, снег начал идти".
- "Я каждый год езжу туда за саумалом. Это (снег) – нормальная для этого места погода. В предыдущие годы снег там выпадал даже 30 июня".
В свою очередь синоптики рассказали, что снегопад был и в другой части Алматинской области.
"Ночью 25 августа на метеорологической станции Мынжылки Алматинской области прошли сильные осадки (дожди, снег) 28 мм".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Также в гидрометцентре сообщили, что осадки прогнозируются и в предстоящую среду.
"По прогнозу 26 августа ночью в горных районах Алматинской области ожидаются осадки (дождь, снег), туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Ранее мы писали, что последние дни лета удивят Казахстан резкой сменой погоды. По данным специалистов РГП "Казгидромет", по стране 25-27 августа 2026 года одновременно ударят дожди с переходом в мокрый снег, а также повышение температуры воздуха до +35°С.
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