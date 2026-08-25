Зима близко: снегопад охватил горы Алматы и Алматинской области

Накануне и сегодня в горах Алматы и Алматинской области выпал снег. Соответствующее видео появились в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Так, 24 августа 2026 года снег выпал в горах Райымбекского района Алматинской области, на жайлау Акколь. Кадрами снегопада поделился в Threads пользователь под ником nomad_sky.kz.

"Похоже, в этом году зима наступит рано, как думаете?" – говорится в описании видео.

В комментариях жители Алматы поделились, что 26 августа снег выпал и в горах южной столицы:

"Снег выпал в горах Алматы. Ночью холодно".

"Сегодня на Шымбулаке на третьем уровне пошел снег. Вернулась оттуда вся продрогшая".

Некоторые пользователи Казнета предположили, что опубликованные кадры – фейк. У других от увиденного по телу пошли мурашки и они заявили, что жаркое лето лучше холода. Третьи и вовсе заявили, что соскучились по зиме и что она близко:

"Емае".

"Правда?"

"Зима близко".

"Соскучилась по зиме".

"После шлепанцев сразу сапоги надеваем, что ли?"

"Там есть где переночевать? В Алматы жара просто ужасная".

"Жаркое лето-то, оказывается, было хорошее! Увидела это – аж мурашки по телу пошли".

"Вот ведь, вчера мой младший сын и дочь сказали, что уже пахнет зимой. А оказывается, снег начал идти".

"Я каждый год езжу туда за саумалом. Это (снег) – нормальная для этого места погода. В предыдущие годы снег там выпадал даже 30 июня".

В свою очередь синоптики рассказали, что снегопад был и в другой части Алматинской области.

"Ночью 25 августа на метеорологической станции Мынжылки Алматинской области прошли сильные осадки (дожди, снег) 28 мм". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также в гидрометцентре сообщили, что осадки прогнозируются и в предстоящую среду.

"По прогнозу 26 августа ночью в горных районах Алматинской области ожидаются осадки (дождь, снег), туман". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее мы писали, что последние дни лета удивят Казахстан резкой сменой погоды. По данным специалистов РГП "Казгидромет", по стране 25-27 августа 2026 года одновременно ударят дожди с переходом в мокрый снег, а также повышение температуры воздуха до +35°С.

Материал по теме Температура в Казахстане растет и жарких дней становится больше: данные за 50 лет раскрыл "Казгидромет"

О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 25, 26 и 28 августа 2026 года, можете узнать здесь.