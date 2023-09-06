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Жителей Астаны предупредили о возможных пробках на дорогах

Жителей Астаны предупредили о возможных пробках на дорогах Фото: Zakon.kz
Акимат Астаны 6 сентября 2023 года обратился к горожанам из-за футбольного матча, сообщает Zakon.kz.

По данным столичного акимата, 7 сентября на стадионе "Астана Арена" в 20:00 состоится матч между Казахстаном и Финляндией в рамках квалификации ЕВРО-2024.

"Это одна из решающих встреч для нашей сборной за выход на чемпионат Евро-2024. Порядка 30 тысяч билетов уже проданы. На стадионе ожидается аншлаг. Поскольку игра будет проходить на стадионе "Астана Арена", могут оказаться перегружены проспекты Туран и Кабанбай батыра".Пресс-служба акимата Астаны

Поэтому, чтобы избежать заторов на дорогах, водителей просят заранее планировать свой маршрут.

Кроме того, как отметили в ведомстве, необходимо соблюдать общественный порядок.

Также 10 сентября в 19:00 в Астане сборная Казахстана сыграет с командой Ирландии.

Ранее стало известно, что участок проспекта Республики в Астане перекроют на три дня из-за ремонта.

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Анастасия Московчук
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