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В Астане на три дня перекроют проспект Республики

В Астане на три дня перекроют проспект Республики Фото: gov.kz
Участок проспекта Республики в Астане перекроют на три дня из-за ремонта, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в столичном акимате, по согласованию с Управлением административной полиции ДП города в целях обеспечения безопасности дорожного движения ведется средний ремонт дорожного полотна по проспекту Республики.

"В связи с проведением ремонтных работ с 8 по 10 сентября 2023 года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке проспекта Республики от ул. Ж. Ташенова до ул. А. Иманова".Пресс-служба акимата Астаны

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.

Ранее в акимате Алматы заявили, что в городе вновь перекроют движение по Шаляпина.

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Анастасия Московчук
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