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Жителям Конаева отключили горячую воду на неопределенный срок

отключение воды Фото: pixabay
В административном центре Алматинской области вслед за соседним Талдыкорганом решили отключить воду в самом начале учебного года, сообщает Zakon.kz.

Решение вызвало большое возмущение со стороны местных жителей. По словам горожан, у властей было целых три месяца каникул для произведения соответствующих работ, но власти решили провести ремонт в самое неподходящее время.

Как объяснили в ГКП на ПХВ "Жылу Орталығы", в Конаеве необходимо произвести замену запорной арматуры на ключевых объектах котельного оборудования. Именно по этой причине с завтрашнего дня отключают горячую воду.

"Для проведения ремонтных работ будет прекращена подача горячей воды с 7 сентября 2023 года. Подача горячей воды будет возобновлена сразу после завершения необходимых мероприятий. Просим вас отнестись с пониманием к принимаемым необходимым мерам и подготовить переход на автономные источники горячей воды", – сообщили в акимате города.

Между тем местные власти просят жителей погасить задолженность за отопление и горячую воду до начала отопительного сезона. В городской администрации Конаева заявили, что дома, имеющие самый высокий процент задолженности, будут подключены к отоплению в самую последнюю очередь.

Ранее жители Талдыкоргана пожаловались на отключение горячей воды почти на месяц. Позже аким города объяснил причины такого решения.

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Азат Жумаханов
Алматинская область Конаев Талдыкорган
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