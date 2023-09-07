Более 200 человек написали заявление на акима Талдыкоргана

Жители и бизнесмены Талдыкоргана подали жалобу на акима Ерната Базила, обвинив его в давлении на предпринимателей. Заявление горожане адресовали в Администрацию президента, сообщает Zakon.kz.

В конце августа аким Талдыкоргана провел объезд, который стал поводом для обсуждения в Казнете. Ернат Базил в жесткой форме потребовал, чтобы профильные органы решили проблему со стихийной торговлей, и поручил убрать из центральной части города всех незаконных торговцев. Это разозлило местных бизнесменов. По их словам, они еле сводят концы с концами, а новый аким города пытается лишить торговцев прибыльного места.

"У нас кредиты, семьи, что нам делать дальше? Аким оказывает на нас давление. Точки, которые нам предлагают, вообще непопулярны среди жителей Талдыкоргана, туда никто не будет ходить. Если будут выборы акима, за Ерната Базила голосовать не будем", – говорят предприниматели.

По словам самого акима, он принял такое решение прежде всего в интересах народа. Градоначальник уверен: в центральной части Талдыкоргана должен царить порядок.



"На меня вот такую бумагу в АП написали, 200 человек подписались, что я оказывается бизнес притесняю. Непонятно какие это предприниматели, там просто фамилии и подписи. С представителем одного из ТЦ я встречался, но пока никаких решений нет. Я тоже не вчера пришел на эту работу, угроз не боюсь, тем более я не для себя прошу, а для народа," – рассказал на одном из совещаний аким Талдыкоргана.

Когда в областном центре наконец решат вопрос со стихийной торговлей, остается неизвестным. Предприниматели и местные власти пока не могут прийти к общему решению.

Ранее аким Талдыкоргана ответил на жалобы горожан по поводу отключения горячей воды.