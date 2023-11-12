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На Аяза Шабутдинова написали еще одно заявление

Аяз Шабутдинов Фото: Instagram/ayazshabutdinov
Житель Москвы написал на блогера-миллионника, автора бизнес-тренингов Аяза Шабутдинова еще одна заявление, обвинив того в мошенничестве на 8 млн. тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации источников Telegram-канала Baza, заявление на основателя "Лайк центра" поступило 11 ноября.

"29-летний Виктор Голованов посмотрел видео Шабутдинова и захотел открыть свой бизнес. Чтобы дело пошло в гору, Голованов купил несколько курсов обучения общей стоимостью 1,6 млн. рублей (8 млн. тенге). Однако, по словам Виктора, никакого эффекта он не получил, на что сотрудники центра ответили: "так бывает". А после ареста Шабутдинова Голованова и вовсе передали помощникам, поэтому, по мнению мужчины, в отношении него совершили мошенничество", - пишет канал.

3 ноября в Москве задержали блогера, автора бизнес-тренингов Аяза Шабутдинова по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Таганский суд Москвы до 16 декабря арестовал блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве: ему предъявляли обвинение в совершении восьми преступлений по статье "Мошенничество".

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