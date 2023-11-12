На Аяза Шабутдинова написали еще одно заявление

Фото: Instagram/ayazshabutdinov

Житель Москвы написал на блогера-миллионника, автора бизнес-тренингов Аяза Шабутдинова еще одна заявление, обвинив того в мошенничестве на 8 млн. тенге, сообщает Zakon.kz.

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