Ашимбаев о фото с застолья Кудебаева: Никто ответственности не избежит

Спикер Сената Маулен Ашимбаев в кулуарах Палаты 7 сентября 2023 года прокомментировал фотографию с застолья с участием осужденного экс-генерала Серика Кудебаева, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, насколько это правильно, что осужденный по такому тяжкому преступлению сидит за решеткой при всех условиях.

"Вопрос же не в том, что все условия созданы для него на законных основаниях. Есть закон. В соответствии с законом есть требования по содержанию осужденных лиц. Соответствующие госорганы, которые отвечают за эту систему, они должны закон полностью обеспечивать, полностью реализовывать. Какие-то факты, которые вы сейчас поднимаете, они касаются того, что те или иные представители госорганов, работающие в этих структурах, закрывают глаза на закон, и дают возможность, нарушая закон, обеспечивать какие-то хорошие условия заключенным", – сказал спикер Сената Маулен Ашимбаев.

По его словам, это является прямым нарушением закона.



"За такие действия те лица, которые это допустили, будут привлечены к ответственности. Никто ответственности не избежит. Проводятся соответствующие следственные действия", – добавил он.

3 сентября в Сети появилась фотография с застолья Серика Кудебаева.

Серик Кудебаев был начальником Департамента полиции Алматинской области с января 2020 года. 18 февраля 2022 года он уволился из органов внутренних дел по собственному желанию.

13 мая 2022 года стало известно, что Серика Кудебаева признали подозреваемым по делу о январских событиях. В Генпрокуратуре сообщили, что бывшего начальника Департамента полиции Алматинской области обвиняют в "бездействии по службе, повлекшем тяжкие последствия". Сам Кудебаев представил собственную версию событий и рассказал, почему во время январских беспорядков покинул Талдыкорган.

В начале апреля он не явился в суд и сбежал из страны (сначала в Кыргызстан, затем в Турцию), после чего его объявили в международный розыск. Менее чем через месяц Серика Кудебаева задержали в Турции и доставили в Казахстан.

Его осудили на 10 лет, однако он подал апелляционную жалобу.

Серик Кудебаев получил новый срок за побег из страны. Ему назначили дополнительно шесть месяцев лишения свободы.

Ранее его адвокат просил суд назначить генерал-майору штраф за побег из страны в размере до 1000 МРП (более 3 млн тенге).