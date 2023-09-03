В КУИС прокомментировали фотографию с застолья в камере Кудебаева

Комитет уголовно-исполнительной системы Казахстана прокомментировал фотографию, на котором бывший начальник полиции Алматинской области Серик Кудебаев устроил в камере застолье, сообщает Zakon.kz.

По данным КУИС, Кудебаев имеет право употреблять пищу в специально отведенных помещениях.

"Согласно правилам внутреннего распорядка утвержденных приказом МВД (№819 от 17.11.2014г.) осужденные, содержащиеся в учреждениях УИС, имеют право получать продукты питания в виде посылок, передач или при свиданиях с близкими родственниками. Они также имеют право употреблять пищу в специально отведенных помещениях отрядов в свободное время. Эти требования распространяются на все виды учреждений УИС".

Еду, по словам комитета, экс-начальнику ДП Алматинской области привезли родственники.

"Предварительно установлено, что в учреждении №22 ДУИС по Восточно-Казахстанской области осужденные получили от родственников готовые к употреблению продукты питания. В ходе проверки запрещенных к употреблению продуктов не установлено (алкогольных напитков)".

Однако в отношении осужденного начали служебное расследование – за использование телефона и перекрытия объектива камеры.

"В настоящий момент по факту использования осужденными мобильного телефона, а также перекрытия объектива камеры видеонаблюдения назначено служебное расследование".

Серик Кудебаев был начальником Департамента полиции Алматинской области с января 2020 года. 18 февраля 2022 года он уволился из органов внутренних дел по собственному желанию.



13 мая 2022 года стало известно, что Серика Кудебаева признали подозреваемым по делу о январских событиях. В Генпрокуратуре сообщили, что бывшего начальника Департамента полиции Алматинской области обвиняют в "бездействии по службе, повлекшем тяжкие последствия". Сам Кудебаев представил собственную версию событий и рассказал, почему во время январских беспорядков покинул Талдыкорган.

В начале апреля он не явился в суд и сбежал из страны (сначала в Кыргызстан, затем в Турцию), после чего его объявили в международный розыск. Менее чем через месяц Серика Кудебаева задержали в Турции и доставили в Казахстан.

Его осудили на 10 лет, однако он подал апелляционную жалобу.

Серик Кудебаев получил новый срок за побег из страны. Ему назначили дополнительно шесть месяцев лишения свободы.

Ранее его адвокат просил суд назначить генерал-майору штраф за побег из страны в размере до 1000 МРП (более 3 млн тенге).