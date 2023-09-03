Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В КУИС прокомментировали фотографию с застолья в камере Кудебаева

застолье Фото: из соцсетей
Комитет уголовно-исполнительной системы Казахстана прокомментировал фотографию, на котором бывший начальник полиции Алматинской области Серик Кудебаев устроил в камере застолье, сообщает Zakon.kz.

По данным КУИС, Кудебаев имеет право употреблять пищу в специально отведенных помещениях.

"Согласно правилам внутреннего распорядка утвержденных приказом МВД (№819 от 17.11.2014г.) осужденные, содержащиеся в учреждениях УИС, имеют право получать продукты питания в виде посылок, передач или при свиданиях с близкими родственниками. Они также имеют право употреблять пищу в специально отведенных помещениях отрядов в свободное время. Эти требования распространяются на все виды учреждений УИС".

Еду, по словам комитета, экс-начальнику ДП Алматинской области привезли родственники.

"Предварительно установлено, что в учреждении №22 ДУИС по Восточно-Казахстанской области осужденные получили от родственников готовые к употреблению продукты питания. В ходе проверки запрещенных к употреблению продуктов не установлено (алкогольных напитков)".

Однако в отношении осужденного начали служебное расследование – за использование телефона и перекрытия объектива камеры.

"В настоящий момент по факту использования осужденными мобильного телефона, а также перекрытия объектива камеры видеонаблюдения назначено служебное расследование".

Серик Кудебаев был начальником Департамента полиции Алматинской области с января 2020 года. 18 февраля 2022 года он уволился из органов внутренних дел по собственному желанию.

13 мая 2022 года стало известно, что Серика Кудебаева признали подозреваемым по делу о январских событиях. В Генпрокуратуре сообщили, что бывшего начальника Департамента полиции Алматинской области обвиняют в "бездействии по службе, повлекшем тяжкие последствия". Сам Кудебаев представил собственную версию событий и рассказал, почему во время январских беспорядков покинул Талдыкорган.

В начале апреля он не явился в суд и сбежал из страны (сначала в Кыргызстан, затем в Турцию), после чего его объявили в международный розыск. Менее чем через месяц Серика Кудебаева задержали в Турции и доставили в Казахстан.

Его осудили на 10 лет, однако он подал апелляционную жалобу.

Серик Кудебаев получил новый срок за побег из страны. Ему назначили дополнительно шесть месяцев лишения свободы. 

Ранее его адвокат просил суд назначить генерал-майору штраф за побег из страны в размере до 1000 МРП (более 3 млн тенге).

Читайте также

Автоматические весы для грузовиков установят на въездах в Астану для борьбы с коррупцией

Прогноз погоды в мегаполисах Казахстана на три дня

Фермеры ЗКО бьют тревогу из-за дефицита воды

Мухит Турсынали
Кудебаев Серик
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Правила учета домашних животных
"Налог" на кошек и собак: с 1 сентября вступают в силу нормы учета домашних животных
Конституционный суд признал отдельные нормы законов "О воинской службе" и "О правоохранительной службе" неконституционными
Бессрочный запрет на прием в армию: решение Конституционного суда
Сулейменова: У казахстанцев было время подготовиться к чипированию животных
Сулейменова о чипировании домашних животных: Было достаточно времени до 1 сентября
Токаев поручил навести порядок в антимонопольной сфере
Покончить с "карманными" товарными биржами поручил Касым-Жомарт Токаев
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления