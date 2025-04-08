О бедственной ситуации со слонами заявили в зоопарке Алматы

В Алматинском зоопарке 8 апреля рассказали о продолжающемся вымирании популяции азиатских слонов, сообщает Zakon.kz.

В организации отметили, что в июне 2024 года Международный союз охраны природы (IUCN) сообщил, что популяция борнейских слонов сократилась примерно на 50% за последние 60-75 лет.

"Основные угрозы для этого вида включают потерю и фрагментацию среды обитания из-за сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых и вырубки лесов. У человечества до сих пор нет работающего механизма, который мог бы остановить это бедствие. Единственный надежный способ сохранить исчезающие виды животных и увеличить их популяцию – зоопарки и заповедники. Только в контролируемой среде можно защитить этих животных, обеспечить условия для размножения и спасти вид. И статистика данного исследования подтверждает это", – пишут в зоопарке.

Таким образом, отмечают там, миссия зоопарков с годами изменилась с развлекательной на спасательную.

Согласно информации на сайте зоопарка Алматы, у них живут два азиатских слона Лао и Аружан.

30 марта в зоопарке рассказали о редких животных – участниках европейской программы.