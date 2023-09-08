Новый аким обратился к жителям Шымкента

В начале этой недели глава государства Касым-Жомарт Токаев в Шымкенте сменил акима. Накануне, 7 сентября 2023 года, новый градоначальник, которым стал Габит Сыздыкбеков, выполнил первое поручение президента – зарегистрировался в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Свой первый пост новый аким решил начать с приветствия пользователей соцсетей и жителей Шымкента.

"Реализация концепции "Слышащего государства", которая оперативно и эффективно рассматривает все конструктивные обращения граждан, является общей задачей для всех нас. Президент Касым-Жомарт Кемелевич, учитывая сложившуюся ситуацию, поручил акимам регионов, начиная с членов правительства, зарегистрироваться в социальных сетях, отвечать на вопросы населения и установить обратную связь", – написал Габит Сыздыкбеков.

В связи с этим, как отметил новоиспеченный градоначальник, с 7 сентября он открыл официальную страницу в соцсети Instagram.

"В дальнейшем буду поддерживать с вами связь в режиме онлайн. Предложения по развитию города, вопросы по различным отраслям можете оставить в direct или в комментариях. Давайте вместе сделаем наш любимый город еще краше и комфортнее!" – подытожил Габит Сыздыкбеков, обращаясь к жителям Шымкента.

5 сентября 2023 года глава государства освободил Мурата Айтенова от должности акима Шымкента. На его место президент назначил Габита Сыздыкбекова, который с февраля этого года занимал пост первого заместителя руководителя Аппарата правительства РК.