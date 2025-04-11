Новый университет появится в Шымкенте
Фото: akorda.kz
В Шымкенте откроют новый университет. Соответствующие поручения глава государства Касым-Жомарт Токаев дал акиму города и министру культуры, сообщает Zakon.kz.
Об этом стало известно из Telegram-канала Акорды.
"Глава государства поддержал просьбу представителей общественности об открытии в Шымкенте Университета культуры и искусств. Акиму города Габиту Сыздыкбекову и министру культуры и информации Аиде Балаевой даны соответствующие поручения", – говорится в сообщении, опубликованном 11 апреля 2025 года.
Ранее Касым-Жомарт Токаев выступил на встрече с общественностью Шымкента, где высказался по налоговой реформе, а также рассказал, какое решение Дональда Трампа приветствует.
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