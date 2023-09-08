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Три автобусных маршрута изменят схемы движения в Алматы

Три автобусных маршрута изменят схему движения в Алматы Фото: Zakon.kz
10 сентября 2023 года три маршрута изменят схемы движения в Алматы. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе городского акимата.

В городе в этот день пройдет ежегодный музыкальный благотворительный забег Charity Music Run. 

"В связи с этим планируется частичное перекрытие дорог по ул. Х. Доспановой и отрезок пр. Рыскулова от ул. Ф. Онгарсыновой до ул. Х. Доспановой".Пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, из-за мероприятия будут внесены временные изменения в схемы следующих маршрутов:

  • №201 – в южном направлении – ул. Монке би – ул. Момышулы – ул. Толе би – далее по схеме;
  • №201 – в северном направлении – без изменений;
  • №105 – в южном направлении – ул. Мамыржай – ул. Момышулы – ул. Толе би – далее по схеме;
  • №105 – в северном направлении – без изменений;
  • №19 – в западном направлении – пр. Рыскулова – разворот перед перекрестком Рыскулова/Фаризы Онгарсыновой – к/п "Лицей №178";
  • №19 – в восточном направлении – начало движения с к/п "Лицей №178" - пр. Рыскулова (на восток) – далее по схеме. Перенос к/п на ОП "Лицей №178".

Ранее сообщалось, что в Алматы с 23:00 8 сентября до 15:00 9 сентября по улице Жансугурова временно ограничат движение в связи со строительством транспортной развязки.

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