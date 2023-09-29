В Алматы изменят схемы движения семи городских маршрутов
По информации Управления городской мобильности Алматы, с 23:00 29 сентября до 23:00 30 сентября в связи с переустройством инженерных сетей в рамках проекта "Строительство транспортной развязки на пересечении пр. Сейфуллина – ул. Жансугурова" будет полностью перекрыто движение по пр. Сейфуллина на участке от ул. Тобаякова до ул. Жансугурова.
Также сказано, что объезд закрытого участка будет осуществлен через ул. Тобаякова, ул. Жансугурова и прилегающим улицам.
Стоит отметить, в связи с проведением данных работ временно будут изменены схемы движения 7 маршрутов.
В ведомстве просят жителей и гостей города заранее корректировать маршрут.
Временно изменены схемы следующих маршрутов:
- №18 в северном направлении – пр. Сейфуллина – ул. Макатаева – пр. Назарбаева – ул. Жансугурова – пр. Сейфуллина – далее по схеме.
- №18 в обратном направлении – пр. Сейфуллина – ул. Жансугурова – пр. Назарбаева – пр. Райымбека – ул. Наурызбай батыра – ул. Макатаева – далее по схеме.
- №30 в северном направлении – пр. Сейфуллина – ул. Макатаева – пр. Назарбаева – ул. Жансугурова – пр. Сейфуллина – далее по схеме.
- №30 в обратном направлении – пр. Сейфуллина – ул. Жансугурова – пр. Назарбаева – ул. Макатаева – пр. Сейфуллина – далее по схеме.
- №34 в северном направлении – пр. Сейфуллина – ул. Макатаева – пр. Назарбаева – ул. Жансугурова – пр. Сейфуллина – далее по схеме.
- №34 в обратном направлении – пр. Сейфуллина – ул. Жансугурова – пр. Назарбаева – ул. Макатаева – пр. Сейфуллина – далее по схеме.
- №56 в северном направлении – ул. Гоголя – пр. Сейфуллина – ул. Макатаева – пр. Назарбаева – ул. Жансугурова – далее по схеме.
- №56 в обратном направлении – ул. Жансугурова – пр. Назарбаева – ул. Макатаева – пр. Сейфуллина – далее по схеме.
- №72 в северном направлении – пр. Райымбека – ул. Наурызбай батыра – ул. Маметовой – пр. Назарбаева – ул. Жансугурова – пр. Сефуллина – далее по схеме.
- №72 в обратном направлении – пр. Сейфуллина – ул. Жансугурова – пр. Назарбаева – пр. Райымбека – далее по схеме.
- №129 в северном направлении – пр. Райымбека – пр. Назарбаева – ул. Жансугурова – пр. Сейфуллина – далее по схеме.
- №129 в обратном направлении – пр. Сейфуллина – ул. Жансугурова – пр. Назарбаева – ул. Гоголя – далее по схеме.
- ТП7 в северном направлении – пр. Сейфуллина – разворот на улице Тобаякова – далее движение в обратном направлении, перенос контрольной точки на остановочный пункт "ТЭЦ–1".
- ТП7 в обратном направлении – начало движения с остановочного пункта "ТЭЦ 1" – пр. Сейфуллина – далее по схеме.
10 сентября в городе три маршрута меняли схемы движения из-за музыкального благотворительного забега.