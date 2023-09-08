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В одном из районов Алматы на день отключат холодную воду

В одном из районов Алматы на день отключат от холодную воду Фото: Zakon.kz
В Ауэзовском районе Алматы 12 сентября на день отключат от холодной воды несколько домов, сообщает Zakon.kz.

По информации ГКП "Алматы су", воду отключат из-за замены технологического оборудования.

"12 сентября с 8:00 до 20:00 холодной воды не будет в жилых домах и иных зданиях, расположенных по ул. Толе би между ул. Саина и ул. Утеген батыра", – говорится в сообщении. 

Ранее стало известно, как будут решать проблему с дефицитом пресной воды в Мангистауской области.

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