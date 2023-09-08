В 13 областях Казахстана на субботу объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в 13 областях Казахстана на 9 сентября, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.



На западе, севере Улытауской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный, ночью на востоке, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер юго-восточный с переходом на западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на западе, севере Акмолинской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, юге, днем на западе, севере, востоке области ожидается гроза. Днем на западе, севере, востоке области ожидается град. Ветер юго-восточный, на западе, севере, востоке области 15-20, днем временами порывы 23-28 м/с. В Кокшетау днем ожидается временами сильный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.



На северо-западе, северо-востоке Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью на востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Актобе ветер северо-западный, западный, днем порывы 15 м/с.



Днем на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем на западе, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность. На юго-западе, востоке, севере, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.



На западе, севере Мангистауской области ожидается гроза. На северо-западе, юге, в центре Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность.



На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области – туман. Ветер юго-восточный, восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза. Ночью и утром – туман.



В Кызылординской области ожидается ветер западный, северо-западный, ночью в центре области 15-20 м/с. В центре, на востоке, юге Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, юге Костанайской области ожидается сильный дождь. Днем на севере области – град. Ветер юго-восточный, на западе, севере области 15-20 м/с. В Костанае днем временами сильный дождь.



Ночью на севере, востоке Павлодарской области ожидается туман. На юге Павлодарской области ожидается высокая пожарная опасность.



Днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь, на юге, западе области сильный дождь. Ночью на юге, западе, днем на юге, западе, севере области ожидается гроза. Днем на юге, западе области – град. Ветер восточный, ночью на юге, западе области, днем на большей части области 15-20 м/с, на юге, западе области порывы 25 м/с. В Петропавловске днем ожидается гроза. Ветер восточный, днем 15-20 м/с.

