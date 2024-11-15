В 13 областях Казахстана на субботу объявили штормовое предупреждение

В 13 областях Казахстана на 16 ноября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Жетысуской области ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Улытауской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. В Караганде ночью и утром – туман.

В Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, днем на западе, севере области порывы 15-18 м/с.

Ночью на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед. Ночью и утром на западе, юге области – туман. В Уральске ночью ожидается гололед.

Днем на западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются низовая метель, гололед. Ночью и утром на западе, юге области – туман. Ветер юго-западный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере Актюбинской области ожидается гололед. Ночью и утром на юге области – туман.

В Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, днем на западе, севере области порывы 15-18 м/с.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере Атырауской области ожидается туман.

Ночью и утром на западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В Шымкенте ночью и утром – туман. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман.

Ночью и утром на юге, в горных районах Алматинской области ожидается туман. В Алматы ночью и утром – туман. В Конаеве ночью и утром ожидается туман.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что в Казахстан вернется тепло. Лишь на севере страны ожидается неустойчивая погода.