Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в семи городах РК

Фото: freepik

В субботу, 20 января, неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Астане, Павлодаре, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Шымкенте и ночью в Петропавловске, сообщает Zakon.kz.

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