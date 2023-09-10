Повышенное загрязнение воздуха ожидается в двух городах Казахстана

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В Алматы и ночью в Атырау прогнозируют неблагоприятные метеоусловия на 10 сентября в воскресенье, сообщает Zakon.kz

Метеоусловия в этих городах будут способствовать накоплению вредных веществ в атмосфере. Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении неблагоприятных метеоусловий возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в 12 регионах Казахстана. Читайте также В Книгу рекордов Гиннесса Казахстана вошли школьники из Алматы

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