Повышенное загрязнение воздуха ожидается в двух городах Казахстана
Фото: pixabay
В Алматы и ночью в Атырау прогнозируют неблагоприятные метеоусловия на 10 сентября в воскресенье, сообщает Zakon.kz
Метеоусловия в этих городах будут способствовать накоплению вредных веществ в атмосфере.
Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При возникновении неблагоприятных метеоусловий возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в 12 регионах Казахстана.
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