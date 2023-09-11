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В Алматы прогнозируют повышенное загрязнение воздуха

смог в Алматы Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматы прогнозируют неблагоприятные метеоусловия на 11 сентября, сообщает Zakon.kz.

Метеоусловия в мегаполисе будет способствовать накоплению вредных веществ в атмосфере.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении неблагоприятных метеоусловий возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

11 сентября в 10:00 в Алматы будет проводиться общегородская сейсмотренировка. Акимат города рекомендует до начала сейсмотренировки подготовить тревожный чемоданчик, заранее определить маршрут эвакуации в безопасное место.

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