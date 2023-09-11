Избранного народом судью предложили включить в суды первой инстанции в Казахстане
При этом, он считает, что необходимо исключить институт апелляций и убрать ограничения по срокам рассмотрение дел в судах.
Судья Герман Нурбаев предложил своим коллегам обсудить реформу судебной системы. По его словам, упор должен быть сделан на суды первой инстанции:
"Сегодня в обществе широко распространено недовольство решениями судов. А в соцсетях негативно настроенные сообщества призывают к полной перезагрузке правоохранительной и судебной систем. Учитывая провозглашенный курс главы государства на построение нового Казахстана, предлагается осуществить комплексную реформу, путем повышения статуса судебного акта суда первой инстанции".
По мнению судьи Нурбаева, необходимо внедрить коллегиальность в суды первой инстанции. Судья не должен принимать решения в одиночку. При этом, включить в состав суда в обязательном порядке непрофессионального судью. Такая практика существует во многих развитых странах, например, Южной Кореи, Японии, Франции, Швейцарии.
Фото: организаторов форума
"Так мы сможем повысить доверия к судам у населения, – утверждает Герман Нурбаев. – А когда идет коллегиальное обсуждение дела – это очень помогает судьям. Сейчас судья первой инстанции единолично принимает решение, по закону ему нельзя ни с кем советоваться. Лично мне в Верховном суде помогает коллегиальное участие в разбирательствах. Благодаря опыту коллег мы находим правильное, оптимальное решение".
Герман Каримович считает, что коллегиальный механизм рассмотрения дел позволит взглянуть на него всесторонне, под разным углом, с учетом знаний и опыта избираемого непрофессионального судьи и профессиональных судей. Решения будут более продуманными и взвешенными.
Второй пункт его реформаторского предложения – исключить институт апелляции с реорганизацией в кассационную инстанцию без нарушения права на судебную защиту.
"Кассационный суд проверяет судейский акт первой инстанции на наличие юридических ошибок, но не пересматривает дело по существу. Не менее половины коллегиального состава – адвокаты и прокуроры", – предлагает судья.
А Верховный суд, по его мнению, должен заниматься обобщением судебной практики: анализом и систематизацией решений судебных актов. Это даст понимание о том, какие тенденции и нормы используются и развиваются в правоприменительной практике:
"Считаю, что все эти предложения смогут повысить доверия населения к судебной системе, исключить коррупцию в наших рядах, исключить лоббирование интересов в суде".