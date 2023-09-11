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Избранного народом судью предложили включить в суды первой инстанции в Казахстане

В Казахстане в суды первой инстанции предложили включить судью избранного народом Фото: организаторов форума
Об этом сказал судья Верховного суда Герман Нурбаев в ходе III Международного форума судей и работников судебной системы, который состоялся 8 сентября в онлайн-формате. Он предложил усилить суды первой инстанции, включив в их состав судью, избранного народом.

При этом, он считает, что необходимо исключить институт апелляций и убрать ограничения по срокам рассмотрение дел в судах.

Судья Герман Нурбаев предложил своим коллегам обсудить реформу судебной системы. По его словам, упор должен быть сделан на суды первой инстанции:

"Сегодня в обществе широко распространено недовольство решениями судов. А в соцсетях негативно настроенные сообщества призывают к полной перезагрузке правоохранительной и судебной систем. Учитывая провозглашенный курс главы государства на построение нового Казахстана, предлагается осуществить комплексную реформу, путем повышения статуса судебного акта суда первой инстанции".

По мнению судьи Нурбаева, необходимо внедрить коллегиальность в суды первой инстанции. Судья не должен принимать решения в одиночку. При этом, включить в состав суда в обязательном порядке непрофессионального судью. Такая практика существует во многих развитых странах, например, Южной Кореи, Японии, Франции, Швейцарии.

Избранного народом судью предложили включить в суды первой инстанции в Казахстане

Фото: организаторов форума

"Так мы сможем повысить доверия к судам у населения, – утверждает Герман Нурбаев. – А когда идет коллегиальное обсуждение дела – это очень помогает судьям. Сейчас судья первой инстанции единолично принимает решение, по закону ему нельзя ни с кем советоваться. Лично мне в Верховном суде помогает коллегиальное участие в разбирательствах. Благодаря опыту коллег мы находим правильное, оптимальное решение".

Герман Каримович считает, что коллегиальный механизм рассмотрения дел позволит взглянуть на него всесторонне, под разным углом, с учетом знаний и опыта избираемого непрофессионального судьи и профессиональных судей. Решения будут более продуманными и взвешенными.

Второй пункт его реформаторского предложения – исключить институт апелляции с реорганизацией в кассационную инстанцию без нарушения права на судебную защиту.


"Кассационный суд проверяет судейский акт первой инстанции на наличие юридических ошибок, но не пересматривает дело по существу. Не менее половины коллегиального состава – адвокаты и прокуроры", – предлагает судья.


А Верховный суд, по его мнению, должен заниматься обобщением судебной практики: анализом и систематизацией решений судебных актов. Это даст понимание о том, какие тенденции и нормы используются и развиваются в правоприменительной практике:

"Считаю, что все эти предложения смогут повысить доверия населения к судебной системе, исключить коррупцию в наших рядах, исключить лоббирование интересов в суде".

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