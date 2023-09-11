Избранного народом судью предложили включить в суды первой инстанции в Казахстане

Об этом сказал судья Верховного суда Герман Нурбаев в ходе III Международного форума судей и работников судебной системы, который состоялся 8 сентября в онлайн-формате. Он предложил усилить суды первой инстанции, включив в их состав судью, избранного народом.

При этом, он считает, что необходимо исключить институт апелляций и убрать ограничения по срокам рассмотрение дел в судах.

Судья Герман Нурбаев предложил своим коллегам обсудить реформу судебной системы. По его словам, упор должен быть сделан на суды первой инстанции:

"Сегодня в обществе широко распространено недовольство решениями судов. А в соцсетях негативно настроенные сообщества призывают к полной перезагрузке правоохранительной и судебной систем. Учитывая провозглашенный курс главы государства на построение нового Казахстана, предлагается осуществить комплексную реформу, путем повышения статуса судебного акта суда первой инстанции".

По мнению судьи Нурбаева, необходимо внедрить коллегиальность в суды первой инстанции. Судья не должен принимать решения в одиночку. При этом, включить в состав суда в обязательном порядке непрофессионального судью. Такая практика существует во многих развитых странах, например, Южной Кореи, Японии, Франции, Швейцарии.