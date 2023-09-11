Ученые нашли взаимосвязь между Интернетом и снижением риска деменции

По словам ученых, использование Интернета оказалось причиной двукратного снижения риска развития старческого слабоумия, сообщает Zakon.kz.

Риск развития слабоумия снижается вдвое, если пожилые люди активно пользуются современными технологиями. К такому выводу пришли ученые в исследовании, опубликованном в научном журнале Journal of the American Geriatric Society.

Для получения данных они проанализировали 18 154 человек в возрасте от 50 до 65 лет за период с 2002 по 2018 год.

Однако самый низкий риск развития деменции наблюдался у тех, кто проводил в Сети не более двух часов в день. Если время сессии превышало 120 минут, вероятность столкнуться с деменцией начинала расти.

Авторы исследования указали на то, что пожилым людям важно сохранять активность мозга, особенно после выхода на пенсию.

Они пришли к выводу, что регулярная стимуляция умственных способностей через использование компьютера и Интернета является эффективным способом предотвращения деменции.