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Ученые нашли взаимосвязь между Интернетом и снижением риска деменции

возрастной мужчина за ноутбуком Фото: freepik
По словам ученых, использование Интернета оказалось причиной двукратного снижения риска развития старческого слабоумия, сообщает Zakon.kz.

Риск развития слабоумия снижается вдвое, если пожилые люди активно пользуются современными технологиями. К такому выводу пришли ученые в  исследовании, опубликованном в научном журнале Journal of the American Geriatric Society.

Для получения данных они проанализировали 18 154 человек в возрасте от 50 до 65 лет за период с 2002 по 2018 год. 

Однако самый низкий риск развития деменции наблюдался у тех, кто проводил в Сети не более двух часов в день. Если время сессии превышало 120 минут, вероятность столкнуться с деменцией начинала расти.

Авторы исследования указали на то, что пожилым людям важно сохранять активность мозга, особенно после выхода на пенсию.

Они пришли к выводу, что регулярная стимуляция умственных способностей через использование компьютера и Интернета является эффективным способом предотвращения деменции.

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