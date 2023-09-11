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"Свое место знайте": обращение учителя разозлило пользователей Казнета

"Свое место знайте": скандальную запись из карагандинской школы обсуждают в Сети Фото: primeminister.kz
Обращение классного руководителя школы №5 Караганды вызвало неоднозначную реакцию в обществе. В Управлении образования области Zakon.kz прокомментировали скандальную видеозапись.

На кадрах, опубликованных в СМИ, преподаватель в жесткой форме обратилась к детям.


"Будет комиссия, опрос. Не дай Бог, что скажете против преподавателей, администрации. Со мной будете связываться. Я вам не угрожаю. Свое место знайте. На надо плевать в колодец. Не слушаетесь, опаздываете. Сбежали – пишите объяснительную", – сказала грозный учитель.

Также она заявила от имени директора о штрафах за пропуски занятий.

"Директор сказала, что если будет 10 пропусков – 65 тысяч тенге штраф родителям", – заключила она.


На запись отреагировали в областном Управлении образования. Там уточнили, что создана комиссия.

"Отдел образования Караганды сообщает, что конфликтная ситуация в школе №5 изучается в рамках работы специально созданной комиссии. Кроме того, будет дана оценка действиям классного руководителя на предмет нарушения педагогической этики", – сказано в сообщении ведомства.

4 сентября 2023 года в Сети распространилось видео, на котором видно переполненный учениками коридор в столичной школе. Позднее заместитель акима Есет Байкен разъяснил ситуацию в 59-й школе. По его словам, такая ситуация произошла во время перемены.

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Анастасия Московчук
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