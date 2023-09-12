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Куда сходить в Алматы на День города

Куда сходить в Алматы на День города Фото: gov.kz
В честь Дня города в Алматы пройдут разнообразные мероприятия, которые обещают быть зрелищными и интересными, сообщает Zakon.kz.

Вот список самых ярких событий на этой неделе.

  • С 11 по 17 сентября в 18:30 в КазНТОБ им. Абая проходит ХII Международный конкурс вокалистов Бибигуль Тулегеновой.
  • С 12 по 18 сентября с 16:00-22:00 на территории киностудии "Казахфильм" и на площади перед акиматом Наурызбайского района будет организовано кино под открытым небом, посвященное Дням казахского кино.
  • С 13 по 14 сентября на площади Абая в 20:00 состоится ежегодный фестиваль музыки под открытым небом "Фестиваль оркестров".
  • 16-17 сентября с 10:00 до  21:00 в Парке Первого Президента состоится Apple Fest, который на два дня станет гигантским Алма-парком. В программе яблочный базар, ярмарка ресторанов, шоу-программы.
  • 15-17 сентября с 12.00 до 20.00 в 8 районах города и на пешеходных улицах Панфилова и Жибек жолы состоится фестиваль "Туған күніңмен, Алматым!".
  • 16 сентября в 15:00 на площади Астана пройдет праздничный концерт Аlmaty cover show, а 17 сентября в 16:00 здесь состоится музыкальный фестиваль "Сағындым Алматымды".

Ранее стало известно, как в Алматы отпразднуют День города.

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