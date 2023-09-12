За сутки 142 ДТП: полицейские обратились к астанчанам
Фото: Zakon.kz
Из-за погодных условий в Астане за сутки произошло 142 ДТП, в которых пострадали три человека, сообщает Zakon.kz.
Полицейские обратились к водителям. Они просят быть максимально внимательными и осторожными во время движения, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию, правила маневрирования и боковой интервал, а также выполнять требования дорожных знаков.
"Наиболее опасными для водителей является мокрый асфальт, способствующий увеличению тормозного пути транспортных средств". Пресс-служба ДП Астаны
Как отметили полицейские, осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам.
"В интересах собственной безопасности советуем осуществлять переход улиц в установленных местах. При переходе через дорогу важно отвлечься от гаджетов, снять наушники и убедиться в отсутствии приближающегося автотранспорта". Пресс-служба ДП Астаны
При переходе проезжей части в темное время суток для юных участников дорожного движения рекомендуется использовать светоотражающие элементы в целях предотвращения детского травматизма.
В ближайшие несколько дней в Астане ожидается дождливая погода.
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