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За сутки 142 ДТП: полицейские обратились к астанчанам

За сутки 142 ДТП: полицейские обратились к астанчанам Фото: Zakon.kz
Из-за погодных условий в Астане за сутки произошло 142 ДТП, в которых пострадали три человека, сообщает Zakon.kz.

Полицейские обратились к водителям. Они просят быть максимально внимательными и осторожными во время движения, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию, правила маневрирования и боковой интервал, а также выполнять требования дорожных знаков.

"Наиболее опасными для водителей является мокрый асфальт, способствующий увеличению тормозного пути транспортных средств". Пресс-служба ДП Астаны 

Как отметили полицейские, осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам.

"В интересах собственной безопасности советуем осуществлять переход улиц в установленных местах. При переходе через дорогу важно отвлечься от гаджетов, снять наушники и убедиться в отсутствии приближающегося автотранспорта". Пресс-служба ДП Астаны 

При переходе проезжей части в темное время суток для юных участников дорожного движения рекомендуется использовать светоотражающие элементы в целях предотвращения детского травматизма.

В ближайшие несколько дней в Астане ожидается дождливая погода. 

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