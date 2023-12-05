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Почти 100 ДТП из-за непогоды: полиция обратилась к астанчанам

Почти 100 ДТП из-за непогоды: полиция обратилась к астанчанам Фото: unsplash
В Астане из-за разбушевавшейся непогоды произошло почти 100 дорожно-транспортных происшествий. В связи с этим сегодня, 5 декабря 2023 года, столичный департамент полиции обратился к гражданам и гостям города, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в ДП Астаны, с 20:00 4 декабря до 9:00 5 декабря в столице зарегистрировано порядка 93 ДТП.

"В связи с погодными условиями и выпадением осадков просим водителей быть предельно внимательными, строго соблюдать установленную скорость, не производить резкое торможение, соблюдать дистанцию", – говорится в обращении полицейских.

В ведомстве подчеркнули, что особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам.

"В интересах собственной безопасности необходимо осуществлять переход улиц в установленных местах. Пренебрежения Правилами дорожного движения, а именно не соблюдение скоростного режима, могут привести к трагическим последствиям".Пресс-служба ДП Астаны

Ранее сообщалось, что в связи с ухудшением погодных условий в Астане 5 декабря 2023 года перекрывают трассы и переводят школьников первой смены на дистанционный формат обучения. Подробности здесь. О том, как коммунальщики борются с непогодой в столице, можете узнать по ссылке.

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Динара Халдарова
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