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Общество

Защита прав потребителей: на кого чаще всего жалуются казахстанцы

Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 11:47 Фото: Zakon.kz
Заместитель руководителя столичного Департамента торговли и защиты прав потребителей Гулзада Алматбаева на брифинге 29 октября 2026 года рассказала, сколько денег вернул бизнес своим клиентам, передает корреспондент Zakon.kz.

Гулзада Алматбаева заявила, что количество обращений ​по вопросам торговли и защиты прав потребителей по сравнению с прошлым годом увеличилось на 56%.

"Наибольшее количество обращений поступило по вопросам электронной торговли, розничной торговли, бытовых и образовательных услуг. Среди наиболее распространенных проблем: приобретение товаров ненадлежащего качества, отказ в возврате денежных средств, нарушение условий договоров, оказание некачественных услуг, а также предоставление недостоверной или неполной информации о товарах и услугах. По итогам проведенной работы потребителям возвращено 360 млн тенге", – рассказала она.

По ее данным, по фактам выявленных нарушений к административной ответственности привлечены 162 субъекта торговой деятельности.

Сумма наложенных штрафов составила более 3,2 млн тенге. Среди привлеченных к ответственности предпринимателей 156 представляют малый бизнес.

14 мая 2026 года сообщалось, что в Казахстане изменился перечень требований к продавцам и изготовителям в части защиты прав потребителей.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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