Защита прав потребителей: на кого чаще всего жалуются казахстанцы

Заместитель руководителя столичного Департамента торговли и защиты прав потребителей Гулзада Алматбаева на брифинге 29 октября 2026 года рассказала, сколько денег вернул бизнес своим клиентам, передает корреспондент Zakon.kz.

Гулзада Алматбаева заявила, что количество обращений ​по вопросам торговли и защиты прав потребителей по сравнению с прошлым годом увеличилось на 56%.

"Наибольшее количество обращений поступило по вопросам электронной торговли, розничной торговли, бытовых и образовательных услуг. Среди наиболее распространенных проблем: приобретение товаров ненадлежащего качества, отказ в возврате денежных средств, нарушение условий договоров, оказание некачественных услуг, а также предоставление недостоверной или неполной информации о товарах и услугах. По итогам проведенной работы потребителям возвращено 360 млн тенге", – рассказала она.

По ее данным, по фактам выявленных нарушений к административной ответственности привлечены 162 субъекта торговой деятельности.

Сумма наложенных штрафов составила более 3,2 млн тенге. Среди привлеченных к ответственности предпринимателей 156 представляют малый бизнес.

14 мая 2026 года сообщалось, что в Казахстане изменился перечень требований к продавцам и изготовителям в части защиты прав потребителей.