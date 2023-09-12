Фотограф из Алматы запечатлел невероятные пейзажи Келиншектау
Доценко предлагает посмотреть, какое разнообразие видов, погодного состояния и сюжетов можно найти на фото.
"Невероятные пейзажи Келиншектау. С моим коллегой, фотографом Фархатом мы пришли к выводу, что это одно из самых красивых мест Казахстана. По крайней мере, для пейзажного фотографа – это настоящий рай. В подборке наши общие фотографии Келиншектау", – написал он.
- Будто с кадров кино про драконов.
- Невероятная красота.
- Потрясающе красиво.
- Такое великолепие!
- Хочу поехать туда.
- Мое любимое место, – пишут восторженные комментаторы.
Горный массив Келиншектау сложен сланцами и доломитами. Голые вершины и скалы возвышаются над окрестными горами, некоторые из них являются недоступными. Массив имеет очень сложный и оригинальный рельеф, рассечен большим количеством каньонов до десятков метров глубиной.
1 сентября 2023 года Доценко показал, как выглядели алматинские горы в последний день лета.