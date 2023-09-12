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Фотограф из Алматы запечатлел невероятные пейзажи Келиншектау

Фотограф показал одно из самых красивых мест Казахстана Фото: Instagram/dots_foto
Фотограф из Алматы Дмитрий Доценко 12 сентября 2023 года на странице в Instagram опубликовал фотографии пейзажи уникального горного массива Келиншектау, расположенного в Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Доценко предлагает посмотреть, какое разнообразие видов, погодного состояния и сюжетов можно найти на фото.

"Невероятные пейзажи Келиншектау. С моим коллегой, фотографом Фархатом мы пришли к выводу, что это одно из самых красивых мест Казахстана. По крайней мере, для пейзажного фотографа – это настоящий рай. В подборке наши общие фотографии Келиншектау", – написал он.

  • Будто с кадров кино про драконов.
  • Невероятная красота.
  • Потрясающе красиво.
  • Такое великолепие!
  • Хочу поехать туда.
  • Мое любимое место, – пишут восторженные комментаторы.

Горный массив Келиншектау сложен сланцами и доломитами. Голые вершины и скалы возвышаются над окрестными горами, некоторые из них являются недоступными. Массив имеет очень сложный и оригинальный рельеф, рассечен большим количеством каньонов до десятков метров глубиной.

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1 сентября 2023 года Доценко показал, как выглядели алматинские горы в последний день лета.

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