"Тянь-шаньские ели обняли луну": фотограф из Алматы поделился сказочными фото

Фотограф из Алматы Дмитрий Доценко 30 августа 2023 года опубликовал на странице в Instagram снимки второго августовского полнолуния – самого большого суперлуния 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что была волшебная луна.

"Поймал момент, когда она выглядывала из-за вековых тянь-шаньских елей в наших горах. Добавил видео, как луна мелькает между елями во время восхода". Дмитрий Доценко

Художник также уточнил: "Была на удивление теплая ночь".

"Даже в горах, где я снимал луну, было не холодно. А лунный свет был настолько ярким, что можно спокойно обходиться без фонарика. В общем – светло и тепло, даже не хотелось уходить". Дмитрий Доценко

Такое ощущение, что ели держат луну в своих объятьях.

Красиво до умопомрачения, захватывает дух. Глядя на фотографии, окунаешься в нереальные измерения!

Это просто сказка! Я обратила внимание на луну сегодня, но и предположить не могла, что ее возможно было так запечатлеть.

Таинственная луна! Самый популярный объект у фотографов! В каких ракурсах ее только не снимают и все варианты выигрышные! – отметили комментаторы.

25 июля 2023 года Доценко опубликовал видео с невероятно красивыми облаками над горами, которое восхитило казахстанцев.

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Суперлуние 2023 – это одно из полнолуний года, при котором Луна располагается наиболее близко к Земле. Суперлуние является самым "большим" полнолунием из всех, поскольку в это время размер лунного диска превышает обычные видимые размеры спутника на 14%, а яркость возрастает на 30%.