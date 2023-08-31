"Тянь-шаньские ели обняли луну": фотограф из Алматы поделился сказочными фото
Фото: Instagram/dots_foto
Фотограф из Алматы Дмитрий Доценко 30 августа 2023 года опубликовал на странице в Instagram снимки второго августовского полнолуния – самого большого суперлуния 2023 года, сообщает Zakon.kz.
Он отметил, что была волшебная луна.
"Поймал момент, когда она выглядывала из-за вековых тянь-шаньских елей в наших горах. Добавил видео, как луна мелькает между елями во время восхода".Дмитрий Доценко
Художник также уточнил: "Была на удивление теплая ночь".
"Даже в горах, где я снимал луну, было не холодно. А лунный свет был настолько ярким, что можно спокойно обходиться без фонарика. В общем – светло и тепло, даже не хотелось уходить".Дмитрий Доценко
- Такое ощущение, что ели держат луну в своих объятьях.
- Красиво до умопомрачения, захватывает дух. Глядя на фотографии, окунаешься в нереальные измерения!
- Это просто сказка! Я обратила внимание на луну сегодня, но и предположить не могла, что ее возможно было так запечатлеть.
- Таинственная луна! Самый популярный объект у фотографов! В каких ракурсах ее только не снимают и все варианты выигрышные! – отметили комментаторы.
25 июля 2023 года Доценко опубликовал видео с невероятно красивыми облаками над горами, которое восхитило казахстанцев.
Суперлуние 2023 – это одно из полнолуний года, при котором Луна располагается наиболее близко к Земле. Суперлуние является самым "большим" полнолунием из всех, поскольку в это время размер лунного диска превышает обычные видимые размеры спутника на 14%, а яркость возрастает на 30%.
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