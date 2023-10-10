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Дикие яки в предгорьях Алматы: фотографа восхитили пейзажи Заилийского Алатау

Дикие яки в предгорьях Алматы: фотографа восхитили пейзажи Заилийского Алатау Фото: Instagram/dots_foto
Фотограф из Алматы Дмитрий Доценко 10 октября 2023 года на странице в Instagram опубликовал фотографии пейзажи Заилийского Алатау, сообщает Zakon.kz.

Доценко предлагает ознакомиться историей появления в алматинских горах семейства диких яков.

"С наступлением холодов животные спускаются с высокогорий, их можно встретить в ущельях Кимасар, Бутаковка, в районе Медеу и Шымбулака. В летнюю жару яки держатся на высоте около трех тысяч метров. Откуда эти нехарактерные для наших гор животные здесь появились? Я слышал несколько версий: по одной из них яков завезли сюда из Кыргызстана в 90–х годах. Они прижились и вполне неплохо себя здесь чувствуют", – пишет на своей странице фотограф Дмитрий Доценко. 

По другой версии – редких парнокопытных содержат в одном из частных хозяйств и отпускают на вольные прогулки.

"Что из этого правда – не знаю. Но встреча с яками всегда интересная. Красивые мощные животные, в пейзажах наших гор смотрятся очень колоритно! С удовольствием сделал эти фотографии и делюсь с вами. Кстати, яки хоть и спокойные но близко к себе не подпускают, могут сделать устрашающий выпад. Поэтому любуйтесь на дистанции", – отметил фотограф. 

Ранее Дмитрий Доценко делился в соцсетях кадрами с пейзажами уникального горного массива Келиншектау, расположенного в Туркестанской области. 

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Интересное Алматинская область Алматы
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